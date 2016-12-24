Уроженец Саранска завоевал золото на Международной олимпиаде по физике

Егор Потапов завоевал золотую медаль на 54-й Международной физической олимпиаде школьников в Иране и показал лучший результат в сборной. Юноша уже не раз побеждал на олимпиадах по физике и астрономии. В прошлом году в Токио, на самом престижном в мире турнире по физике среди школьников, он также получил золотую медаль.



Егор Потапов родом из Саранска, проходил обучение в Республиканском лицее для одаренных детей. Сейчас он продолжает обучение в московской школе Центра педагогического мастерства.