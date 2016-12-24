В Саранске школьные команды приглашают к участию в туристическом проекте «Мордовия вдохновляет»

Мастерская социально-культурных проектов «Даридаль» совместно с Департаментом по социальной политике Администрации Саранска объявили о старте конкурса среди школьных команд на участие в образовательном туристическом проекте «Мордовия вдохновляет».

В конкурсе могут принять участие команды общеобразовательных учреждений Саранска в составе не менее 15 человек учащихся и педагога-куратора (команда может быть как с одного класса, так и сборная). По итогам конкурса в начале сентября будут отобраны 10 наиболее сильных команд, которые займутся творческой деятельностью.

Школьники будут изучать историю и культуру нашего края, участвовать в экспедициях по Мордовии, интеллектуальных турнирах, туристических слетах, создадут свой собственный туристический маршрут и снимут вместе со съемочной командой свой фильм-экскурсию.

Итогом проекта станет большой кинопоказ для школьников в кинотеатре «Россия» в мае 2025 года, где каждая команда на большом экране представит свой фильм о Мордовии.

С Положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке https://vk.com/daridal?w=wall-209015193_1768.

Проект является победителем конкурса Фонда президентских грантов и направлен на повышение знаний учащихся средних и старших классов по истории и культуре родного края, на изучение достопримечательностей и культурно-исторических мест Мордовии через исследовательскую, экскурсионную и творческую работу. Реализация проекта «Мордовия вдохновляет» рассчитана на 2024-2025 учебный год.