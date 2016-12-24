Архитектурное сообщество и общественники республики обсудили концепцию благоустройства набережной Саранки

В Музейно-архивном комплексе столицы Мордовии состоялось обсуждение концепции нового проекта благоустройства набережной реки Саранки. В нем приняли участие представители архитектурного сообщества, градостроители, дизайнеры, ученые, журналисты, общественники. Во встрече принял участие и Глава Мордовии Артём Здунов.

Авторы проекта отметили, что новый комплекс должен стать продолжением музейно-этнографического «Мордовского подворья» и новым общественным пространством для жителей и гостей города.

Архитектурную концепцию комплекса представил главный архитектор проекта, основатель архитектурного бюро LOGIC, преподаватель Московского архитектурного института Андрей Яньшин. Она заключается в создании нескольких зданий социально-культурного назначения на улицах Грузинская и Саранская. Прообразом для них станут саранские дома начала века, в результате получится своеобразная городская усадьба 18-19 веков.

Главная цель проекта – воссоздать утраченный исторически облик саранской инфраструктуры и дать новые импульсы для развития набережной реки Саранки.

«Хочется, чтобы на этой набережной всегда было много людей!» - подытожил разработчик концепции.

От участников обсуждения поступило предложение – включить в проект и дальнейшее развитие набережной и русла Саранки, сделать пространство комфортным для пеших прогулок.

Заслуженный художник Республики Мордовия, дизайнер Иван Щанкин поделился впечатлением от проекта: историческое убранство зданий очень гармонично, а сам проект интересный.

Вице-премьер Батыр Эмеев поделился своим видением: «Инвестор у проекта федеральный – это важно. Сейчас этот участок в центре города не выполняет в полной мере своих функций. Задумка такая – он должно стать якорем, точкой притяжения для бизнеса, художников и просто жителей».

Член Союза архитекторов России Владимир Годунов также высказал свое мнение: «Нужно грамотно осваивать эту территорию. Вижу по проекту, что это пространство будет развиваться!»

В завершение Глава Мордовии предложил: «Пусть отныне станет хорошей традицией проводить такие встречи и обсуждать изменения облика нашего города - с архитекторами и дизайнерами, художниками и проектантами, подключим университет, общественников, журналистов».