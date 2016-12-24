Глава Мордовии поздравил с юбилеем Саранский приборостроительный завод

Саранский приборостроительный завод - одно из крупнейших и старейших промышленных предприятий Мордовии. В далеком 1959 году заводчане сделали свои первые производственные шаги, выпустив партию продукции. За 65 лет своей истории завод наработал высокую репутацию не только в России, но и в странах ближнего зарубежья.

Завод награжден Орденом Трудового Красного Знамени, это также единственное предприятие республики, удостоенное звания «Имени 60-летия СССР». Завод и сегодня стремится быть одним из лучших в приборостроительной отрасли, предлагая потребителю лучшее оборудование в измеряемом мире.

Заводская семья сейчас насчитывает более 700 сотрудников, а предприятие продолжает делать новые разработки и динамично развиваться.



19 июля с юбилейной датой работников и ветеранов поздравил Глава Мордовии Артём Здунов.



«Спросите у любого горожанина - все знают Саранский приборостроительный завод. Это одно из немногих предприятий с глубокими традициями и богатой историей. Все вехи приборостроения России можно увидеть здесь», - сказал руководитель республики.



Сейчас завод специализируется на производстве приборов для топливно-энергетического, военно-промышленного и авиакосмического комплексов, транспортного машиностроения и судостроения. В пандемию коронавируса завод внес огромный вклад в борьбу за жизни людей, начав выпуск медицинских изделий – в 2021 году каждая пятая больничная палата страны была оснащена средствами обеспечения кислорода от Саранского приборостроительного завода.



В прошлом году объем производства увеличился на 124% и составил около 1,3 млрд рублей. За первое полугодие этого года объем производства уже составил почти 2 млрд – это в четыре раза больше показателя аналогичного периода 2023 года.



Объем инвестиций в производство тоже растет - в прошлом году в 11 раз, как и заработная плата сотрудников - на 56% в сравнении с 2022 годом.

Сегодня на предприятии реализуются три инвестиционных проекта. До конца следующего года намечено реализовать еще пять инвестпроектов, модернизировать ряд участков. Это позволит в разы нарастить объемы производства продукции в рамках совместных проектов с крупнейшими российскими корпорациями.



«Благодаря профессионализму многих поколений ученых, инженеров, конструкторов, рабочих, благодаря крепким трудовым династиям Саранский приборостроительный завод заслужил репутацию надежного партнера, а его продукция ценится не только в нашей стране, но и за ее пределами. Любая продукция, которую вы производите, дает благо многим людям! Спасибо вам за все, что вы сделали для государства, для общества, для родной республики!» - обратился Артём Здунов к работникам завода, после чего вручил памятный подарок коллективу и высокие награды его сотрудникам.



Заводчан поздравили также Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин и председатель Федерации профсоюзов РМ Сергей Борисов. Слова благодарности и цветы вручили ветеранам производства - за вклад в развитие предприятия и бесценный наработанный опыт.



Генеральный директор АО «Саранский приборостроительный завод» Игорь Егоров рассказал о том, что предприятие в последние несколько лет растет благодаря всесторонней поддержке руководства республики, постоянному поиску стратегических крупных партнеров. «Спасибо за отеческий подход к промышленникам региона. Наша команда настроена работать на результат, доверие будем оправдывать!» - подчеркнул он.