Госавтоинспекция МВД по РМ опубликовала видео с водителем автобуса «ПАЗ», под колеса которого в Саранске попала 12-летняя девочка

Напомним, 18 июля в 10 часов 40 минут на ул. Косарева в Саранске автобус «ПАЗ» совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого автобус столкнулся с автомобилем марки «Форд».

Несовершеннолетнюю пострадавшую бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу. В Госавтоинспекции отмечают, что в данный момент девочка в тяжелом состоянии находится в лечебном учреждении.

Автобус двигался по 126 маршруту сообщением «Чамзинка – Саранск», в момент ДТП в салоне находились пассажиры. На отрезке автодороги, где случилось ДТП, проводятся ремонтные работы.