Мордовия вошла в число регионов, где можно оформить семейную ипотеку

Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов.

«Льготный кредит под 6% доступен семьям с двумя несовершеннолетними детьми независимо от их возраста. Подробнее об условиях - здесь. Важное решение нашего Президента - ещё больше семей республики смогут улучшить свои жилищные условия.

Дополнительно поддерживаем людей труда в регионе. «РМ Рейл» совместно с Мордовским отделением Сбербанка запустили социальную жилищную программу. Благодаря ей уже в этом году обеспечим новым жильём сотрудников предприятий «Рузхиммаш» и «ВКМ-Сталь». Проект имеет большое социальное значение для всей республики».