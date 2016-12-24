Работы школьников Мордовии стали победителями Всероссийской выставки-конкурса «Образ семьи в произведениях молодых художников»

Всероссийский конкурс проводился по двум номинациям - «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство». В финальном туре работы оценивало жюри, в состав которого вошли авторитетные художники, преподаватели ведущих творческих вузов страны, члены Российской академии художеств и Союза художников России.

По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, работы школьников Мордовии стали победителями и призерами конкурса.



В номинации «Изобразительное искусство»:



Лауреат 1 степени - Софья Полькина (Детская художественная школа №2 г.о. Саранск)

Лауреат 1 степени - София Ягудина (Детская художественная школа №3 г.о. Саранск)

Лауреат 2 степени - Анастасия Бикеева (Детская художественная школа №3 г.о. Саранск)

Дипломант - Ирина Учайкина (Детская художественная школа №3 г.о. Саранск).



В номинации «Декоративно-прикладное искусство»:

Лауреат 1 степени - Арина Талызина (Детская школа искусств Ромодановского района)

Лауреат 3 степени - Варвара Адмакина (Детская школа искусств Рузаевского района)

Лауреат 3 степени - Каролина Касицына (Детская художественная школа №4 г.о. Саранск).

Работы победителей конкурса будут представлены в рамках Детского культурного форума в августе 2024 года, а также составят экспозиции на различных выставочных площадках Москвы в течение 2024-2025 учебного года.