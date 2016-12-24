Мошенники загнали в огромные долги еще одну жительницу Саранска

По информации МВД по РМ, к полицейскими в столице Мордовии обратилась 59-летняя местная жительница, которая сообщила о хищении у нее более 2,7 млн рублей.

Примененная в отношении нее схема мошенничества была типичной. Звонок липового представителя компании сотовой связи с предложением продлить договор на обслуживание – названные коды из СМС – дальнейшее запудривание мозгов другими аферистами.

В результате, женщина взяла в банке кредит на сумму 1,7 миллиона рублей, которые обналичила и через банкомат перевела на указанные ей реквизиты. Также она поступила и со своими накоплениями в размере 290 тысяч рублей. Потом ее убедили оформить еще один кредит на сумму 740 тысяч рублей и все деньги перевести на сторонние счета.

Общая сумма финансовых потерь у потерпевшей составила более 2 миллионов 700 тысяч рублей.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.