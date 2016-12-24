В столице Мордовии благоустроили еще одну дворовую территорию

О проведенной в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» работе в телеграм сообщил градоначальник Игорь Асабин.

«Подрядная организация ООО «Промстрой» выполнила работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: рп. Луховка, ул. Заводская, д.9.

Была проведена замена асфальтобетонного покрытия, восстановление внутридворового освещения, монтаж лавочек и урн.

Схемы благоустройства на всех дворовых территориях утверждены общими собраниями собственников. Общественный контроль за ходом и качеством работ на дворовых территориях в постоянном режиме осуществляют жители домов, представитель собственников также участвует в приемке выполненных работ».