В столице Мордовии благоустроили еще одну дворовую территорию

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О проведенной в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» работе в телеграм сообщил градоначальник Игорь Асабин.
«Подрядная организация ООО «Промстрой» выполнила работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: рп. Луховка, ул. Заводская, д.9.
Была проведена замена асфальтобетонного покрытия, восстановление внутридворового освещения, монтаж лавочек и урн.
Схемы благоустройства на всех дворовых территориях утверждены общими собраниями собственников. Общественный контроль за ходом и качеством работ на дворовых территориях в постоянном режиме осуществляют жители домов, представитель собственников также участвует в приемке выполненных работ».
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На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
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