В Доме-музее Михаила Девятаева теперь можно увидеть голографический образ прославленного летчика-истребителя

Дом-музей Героя Советского Союза Михаила Девятаева, расположенный в поселке Торбеево, получил новое мультимедийное и витринное оборудование. Это стало возможным благодаря поддержке Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ в рамках реализации национального проекта «Культура».

Музей был открыт 8 мая 1975 года в доме, где родился и жил будущий прославленный летчик-истребитель. В нем представлены два зала: этнографический и зал Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В фондах музея насчитывается более 4 тысяч предметов. Основная группа экспонатов – это мемориальные материалы о Михаиле Петровиче Девятаеве.

По информации Министерства культуры РМ, благодаря средствам, выделенным по национальному проекту, музей оснащен компьютерной и оргтехникой. Учреждение получило демонстрационные стенды, витринное и мультимедийное оборудование.

Витрины были спроектированы по техническому заданию музея, в соответствии со всеми требованиями к выставочному оборудованию. Современные технологии интегрированы в постоянную экспозицию. Теперь в Доме-музее можно увидеть голографический образ Героя Советского Союза и услышать его цитату из книги «Михаил Девятаев: воспоминания, отклики, публицистика, хроника» (Саранск, 2007 г.).