Мордовская студия MEREMA выступит на Дне национальных культур стран ШОС

12 июля в городе Витебске пройдет День национальных культур стран-участниц ШОС. Серия мероприятий запланирована в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». В концертной программе примут участие российские коллективы: этнографическая фольклорная студия MEREMA из Мордовии и ансамбль «Владимирские рожечники».



Концертная программа Дня национальных культур стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества получила название «За мир и созидание вместе с ШОС». На общей сцене, расположенной на площади Победы, выступят коллективы, которые продемонстрируют уникальное культурное наследие своих стран. Также будет организована выставка декоративно-прикладного искусства народов России и серия мастер-классов.



Мордовский коллектив MEREMA - победитель Russian World Music Awards в номинации «Лучший аутентичный проект». Своей главной задачей участники считают популяризацию национальных культур и этнографически достоверное воспроизведение фольклора.

Артисты познакомят слушателей с традиционными эрзянскими и мокшанскими мелодиями, покажут всю красоту мордовского многоголосия. Коллектив исполнит эрзянскую народную песню «Вай телине» и самобытные произведения мокшанского песенного искусства «Грешнай Улю» и «Панда панда пандозе».