В Саранске откроется Мультимедийная проекционная выставка «Фрида Кало»

13 июля в выставочном зале Музея им. С.Д. Эрьзи (Советская, 29) начнет работу Мультимедийная проекционная выставка «Фрида Кало».

Жители и гости Саранска познакомятся с творчеством знаменитой мексиканской художницы в современном формате. Зрители увидят картины Фриды Кало, узнают историю этой уникальной личности.

Программа сопровождается национальной мексиканской музыкой, которая поможет раскрыть глубину картин. Многие из них анимированы, что придает дополнительную динамику. Программа длится 41 минуту.

«Удивительная женщина с непростой судьбой и сильным характером. Фрида Кало превращала свой гипсовый корсет и искалеченное катастрофой тело в диковинные леса, усыпанные цветами и заселенные невиданными зверями. Это выдающаяся художница, умевшая рисовать свои чувства», - отметили в Музее им. С.Д. Эрьзи.

Выставка будет работать до 8 сентября. Телефон для справок: +7 (8342) 47-40-28.