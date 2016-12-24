Жителей и гостей Саранска приглашают на open air фестиваль «Ромашковое счастье»

«Мордовия - часть великой России!»
На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
8 июля в Саранске на площади перед Республиканской национальной библиотекой имени А.С. Пушкина в День семьи, любви и верности состоится традиционный open air фестиваль «Ромашковое счастье».
Откроют праздник в 17:00 артисты Центра культурного развития «СарГрад». Затем на фестивале пройдет театрализованное обрядовое действие «Свадебные обряды».
В 19:00 здесь выступит Театр песни «Росичи», а завершит программу народная хороводная игра, которую проведут участники фольклорного ансамбля «Вармава».
Во время работы фестиваля будут действовать площадки по проведению различных мастер-классов – росписи имбирных пряников, изготовлению значков и брелоков в виде ромашек, созданию семейного герба и т.д.
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На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
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