Жителей и гостей Саранска приглашают на open air фестиваль «Ромашковое счастье»

8 июля в Саранске на площади перед Республиканской национальной библиотекой имени А.С. Пушкина в День семьи, любви и верности состоится традиционный open air фестиваль «Ромашковое счастье».

Откроют праздник в 17:00 артисты Центра культурного развития «СарГрад». Затем на фестивале пройдет театрализованное обрядовое действие «Свадебные обряды».

В 19:00 здесь выступит Театр песни «Росичи», а завершит программу народная хороводная игра, которую проведут участники фольклорного ансамбля «Вармава».



Во время работы фестиваля будут действовать площадки по проведению различных мастер-классов – росписи имбирных пряников, изготовлению значков и брелоков в виде ромашек, созданию семейного герба и т.д.