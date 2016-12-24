Мордовию наградили на подведении итогов международной выставки-форума «Россия»

Близится к завершению самое грандиозное культурно-социальное мероприятие международного уровня - выставка-форум «Россия». Она стала настоящей демонстрацией достижений нашей страны, каждого ее региона, каждого жителя. Отметим, что за восемь месяцев работы выставку, инициатором которой выступил Президент страны Владимир Путин, посетили более 18 млн человек.



6 июля на ВДНХ состоялась торжественная церемония подведения итогов работы выставки-форума «Россия». В ней принял участие Глава Республики Мордовия Артём Здунов.



Первый заместитель руководителя администрации Президента России, председатель Оргкомитета выставки Сергей Кириенко подвел итоги ее работы. Он отметил, что выставка «Россия» вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты. 96 % процентов ее посетителей сказали, что узнали что-то новое о своем регионе, своей стране, а 99 % - испытали чувство гордости за то, что они россияне.



Сергей Кириенко отметил вклад Мордовии и всех регионов в проведение выставки-форума. Всю республику и дружную команду Мордовии наградили за проделанную работу.



Немного статистики: стенд Республики Мордовия посетили 571 175 человек, здесь прошло 130 крупных мероприятий - культурных, молодежных, образовательных, деловых и спортивных, а также больше 200 розыгрышей с ценными призами.



«Огромная благодарность нашему Президенту за идею и поддержку проекта, Наталье Виртуозовой, всей команде выставки - за проделанную работу. Коллеги, спасибо каждому за участие, за вклад в наше общее дело. И помним - это только начало!» - поблагодарил в своем nелеграм-канале Артём Здунов.