Мордовские гармонисты стали лауреатами Всероссийского фестиваля на Международной выставке «Россия»

На Международной выставке-форуме «Россия» прошел музыкальный фестиваль «Играй, гармонь - душа России!», посвященный 75-летию известного российского композитора, заслуженного деятеля искусств России Евгения Дербенко.

Фестиваль собрал сотни талантливых музыкантов со всей страны. Среди его участников - преподаватели и воспитанница Атюрьевской детской школы искусств: педагоги-музыканты Нина Шумкина, Николай Турусов со своей ученицей Ксенией Журавлёвой.

В конкурсной программе гармонисты играли произведения юбиляра. Евгений Дербенко лично вручал награды победителям. Атюрьевские музыканты отмечены дипломами лауреатов и памятными подарками.

Фестиваль завершился парадом-шествием музыкантов по территории ВДНХ и их совместным исполнением гимна России и песни «Катюша».