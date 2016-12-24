Мордовские гармонисты стали лауреатами Всероссийского фестиваля на Международной выставке «Россия»

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На Международной выставке-форуме «Россия» прошел музыкальный фестиваль «Играй, гармонь - душа России!», посвященный 75-летию известного российского композитора, заслуженного деятеля искусств России Евгения Дербенко.
Фестиваль собрал сотни талантливых музыкантов со всей страны. Среди его участников - преподаватели и воспитанница Атюрьевской детской школы искусств: педагоги-музыканты Нина Шумкина, Николай Турусов со своей ученицей Ксенией Журавлёвой.
В конкурсной программе гармонисты играли произведения юбиляра. Евгений Дербенко лично вручал награды победителям. Атюрьевские музыканты отмечены дипломами лауреатов и памятными подарками.
Фестиваль завершился парадом-шествием музыкантов по территории ВДНХ и их совместным исполнением гимна России и песни «Катюша».
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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