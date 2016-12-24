Артём Здунов и гендиректор «Трансмашхолдинга» обсудили реализацию в республике инвестпроектов

4 июля в Москве Глава Мордовии Артём Здунов встретился с одним из стратегических партнеров промышленного комплекса республики – генеральным директором «Трансмашхолдинг», членом Бюро Союза машиностроителей России Кириллом Липой. Обсуждалось дальнейшее развитие саранского завода «Электровыпрямитель» и реализация нового инвестиционного проекта.



Отметим, что за три года взаимодействия с компанией завод существенно нарастил все основные социально-экономические показатели. «Электровыпрямитель» - одно из старейших предприятий республики, имеет богатый опыт и значимые наработки. Все они максимально вовлекаются в производственный процесс в рамках взаимодействия с «Трансмашхолдингом». Это помогает провести финансовое оздоровление «Электровыпрямителя» и расширить производственные мощности.



Артём Здунов и Кирилл Липа обсудили результаты и планы по инвестпроектам. Объем инвестиций в прошлом году составил 430 млн рублей и более полумиллиарда будет инвестировано до конца этого года. Выручка за 2023 год составила 5,1 млрд, по прогнозам на текущий - рост еще на миллиард рублей.

За два года зарплата на заводе увеличилась вдвое, выросло и число сотрудников. Предприятие активно сотрудничает с «РЖД» и БелАЗом, производит 15 новых видов продукции, в этом году будет освоено еще 20.