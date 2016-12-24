В Саранске провели инспекцию по пляжам

4 июля в рамках акции «Дети на воде» инспекторы Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС по РМ вместе с членами комиссии по делам несовершеннолетних и сотрудниками полиции организовали рейд по городским пляжам Ленинского района Саранска.



В ходе мероприятия были выявлены факты пребывания детей на водоемах без сопровождения взрослых - попались12 человек, в отношении которых будут предприняты соответствующие меры. Сотрудники МЧС напомнили подросткам и их родителям о необходимости соблюдения правил поведения вблизи водных объектов, призвали жителей не купаться в необорудованных местах и контролировать своих детей.



Напомним, что с 1 июля вступил в силу Закон Республики Мордовия, согласно которому родители или законные представители несовершеннолетних, которые не контролируют своих детей во время их пребывания на водоемах, теперь могут быть привлечены к административной ответственности с наложением штрафа в размере от 500 до 2 000 рублей. При этом неважно, умеют несовершеннолетние плавать или нет.