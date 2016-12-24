Нацпроект помогает семейному бизнесу Селькиных в селе Атяшево

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает поддерживать предпринимателей Мордовии. Так, благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» помощь оказана семейному бизнесу в селе Атяшево.

К собственному делу Селькины пришли почти четверть века назад. Жизнь в глубинке всегда предполагает работу на земле, выращивание овощей и фруктов, но мириться с сельским стереотипом семье не хотелось. Именно поэтому в далеком 2000 году, когда Ольга и Александр арендовали первое помещение, сразу решили открыть собственное кафе, чтобы радовать местных жителей вкусными блюдами и уютной атмосферой. Их первое заведение было небольшим, но благодаря трудолюбию и преданности делу они смогли расширить свой бизнес.

«Мы с мужем никогда не задумывались о том, чтобы открыть свое дело. Все решил случай: я осталась без работы, а на руках было двое маленьких детей. Как раз в это время в Атяшево стали закрываться разные заведения, и помещения начали сдавать в аренду. К решению открыть свое дело мы вместе с супругом пришли, практически не задумываясь. Взяли помещение, оборудовали под кафе и в День всех влюбленных обслужили первых клиентов», - вспоминает владелица бизнеса Ольга Селькина.

Супруги придают большое значение качеству продуктов и обслуживанию клиентов. Они уделяют особое внимание домашнему уюту и гостеприимству, чтобы каждый гость почувствовал себя как дома. Благодаря этому их заведения стали популярными не только среди местных жителей, но и среди туристов, которые приезжают в Атяшевский район.

Семья из мордовской глубинки является получателем господдержки. В прошлом году воспользовались бесплатной услугой по созданию светящейся вывески. Теперь она стала визитной карточкой заведения, привлекает жителей и гостей района. Кроме того, Ольга посетила встречу с «Бизнес-десантом», которую недавно в Атяшево организовал Центр «Мой бизнес».

«Я узнала много полезной информации о мерах государственной поддержки для малого и среднего бизнеса. Пообщалась со специалистами, получила консультацию по всем вопросам, которые были. Это очень удобный формат, ехать никуда не нужно, - рассказывает бизнесвумен. - Теперь хотим с супругом посетить Центр в Саранске, где в одном месте можно получить все необходимые нам меры поддержки».

Вести семейное дело, масштабировать его и получать прибыль Селькиным помогает сплоченность семьи. Мама Ольги помогает с приготовлением продуктов, заготовкой полуфабрикатов и выпечкой. Супруг обеспечивает деловыми связями и отвечает за грузоперевозки, нередко сам отправляясь за необходимыми товарами в соседние регионы. Старшая дочь помогает с сервисом и оформлением декора, а сын пробует себя в работе бармена.

В планах у Ольги и Александра обустроить на улице зону отдыха, хотят облагородить территорию, открыть еще одну площадку. Селькины - прекрасный пример того, как совместные усилия и поддержка близких могут привести к успеху. Сейчас их история вдохновляет другие пары, показывает, что семья может быть не только опорой, но и ключом к процветанию и успеху.