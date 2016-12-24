В Мордовии обновят теннисную инфраструктуру

Глава Мордовии Артём Здунов 2 июля встретился с вице-президентом Федерации тенниса России, главным тренером Национальной женской сборной команды РФ Владимиром Бакулевым и министром спорта Мордовии Никитой Ларьковым. Обсуждалось проведение в республике теннисных состязаний различного уровня и развитие спортивной инфраструктуры для этого вида спорта.

Владимир Бакулев рассказал, что на открытых кортах спортивной школы олимпийского резерва Шамиля Тарпищева сейчас проходят всероссийские соревнования по теннису «Олимпийские надежды России». В них принимают участие лучшие юные теннисисты страны в возрасте до 13 лет – это, в том числе, и члены сборной России в своей возрастной категории. За награды ведут борьбу представители 32 городов страны. Соревнования продлятся до 7 июля.

Речь также шла о том, что при поддержке Федерации тенниса России в текущем году будет существенно обновлена инфраструктура школы – за время своего существования покрытие кортов центра исчерпало свои ресурсы.

Никита Ларьков рассказал, что с 15 июля приступят к ремонту летних теннисных площадок. Параллельно будут вести работы на кровле основного здания школы, после их завершения обновят и крытые корты.

Было отмечено, что в текущем году в Мордовии запланировано проведение еще ряда крупных теннисных состязаний.