В Мордовии обновят теннисную инфраструктуру

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Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
Глава Мордовии Артём Здунов 2 июля встретился с вице-президентом Федерации тенниса России, главным тренером Национальной женской сборной команды РФ Владимиром Бакулевым и министром спорта Мордовии Никитой Ларьковым. Обсуждалось проведение в республике теннисных состязаний различного уровня и развитие спортивной инфраструктуры для этого вида спорта.
Владимир Бакулев рассказал, что на открытых кортах спортивной школы олимпийского резерва Шамиля Тарпищева сейчас проходят всероссийские соревнования по теннису «Олимпийские надежды России». В них принимают участие лучшие юные теннисисты страны в возрасте до 13 лет – это, в том числе, и члены сборной России в своей возрастной категории. За награды ведут борьбу представители 32 городов страны. Соревнования продлятся до 7 июля.
Речь также шла о том, что при поддержке Федерации тенниса России в текущем году будет существенно обновлена инфраструктура школы – за время своего существования покрытие кортов центра исчерпало свои ресурсы.
Никита Ларьков рассказал, что с 15 июля приступят к ремонту летних теннисных площадок. Параллельно будут вести работы на кровле основного здания школы, после их завершения обновят и крытые корты.
Было отмечено, что в текущем году в Мордовии запланировано проведение еще ряда крупных теннисных состязаний.
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