Работники культуры Мордовии поделились с Артёмом Здуновым впечатлениями от поездки в Каланчак

1 июля Глава Мордовии Артём Здунов встретился с участниками делегации регионального министерства культуры, национальной политики и архивного дела, которая на минувшей неделе в рамках культурно-просветительского проекта «Автопоезд культуры» побывала в Каланчакском округе Херсонской области. В ее состав вошли сотрудники Минкульта, артисты, специалисты музейного и библиотечного дела.

Напомним, что в конце февраля делегация из Каланчакского округа побывала в Мордовии. Между культурными учреждениями республики и округа был заключен ряд соглашений о взаимодействии.

Глава Мордовии подчеркнул: такое сотрудничество с нашим регионом очень важно для жителей подшефного округа.

Министр Светлана Баулина рассказала, что делегацию Мордовии приняли с большим радушием: «К нам подходили жители Каланчака, делились эмоциями – Мордовия стала для них очень близкой».

За время пребывания в округе наши артисты дали три концерта – все они прошли с аншлагом.

Для работников сельских домов культуры и библиотек Каланчакского округа провели обучающие семинары в рамках нового нацпроекта «Семья» по организации работы с Пушкинской картой, участию в проектах и грантовых конкурсах, в том числе написанию заявок. Светлана Баулина отметила: министерство будет на постоянной основе контактировать с коллегами подшефной территории, проводить образовательные семинары в режиме ВКС.

В Каланчаке совсем недавно создан краеведческий музей, и теперь предстоит совместная работа по наполнению его экспозиций и фондов.

Кроме того, учреждения культуры республики в рамках проекта «КультураZаПобеду» собрали помощь коллегам – книги, канцелярские принадлежности, игрушки, ноутбук, концертные костюмы и многое другое. Союз художников Мордовии направил в Каланчак выставку работ молодых живописцев.

Также в эти дни состоялась встреча артистов с бойцами – она не оставила равнодушным никого. Для военнослужащих концерт провели творческие коллективы Мордовии и однополчане. Директор Мордовской государственной филармонии Сергей Кузьмин рассказал: «Впечатлений от поездки – масса! Работая для наших героев, артисты понимали свою значимость, важность этого мероприятия для ребят».

Директор фольклорного ансамбля «Торама» Андрей Николаев отметил, что фольклорный ансамбль «Торама» дал уже 50 концертов для военнослужащих в зоне СВО. В этот раз артисты доставили бойцам знамя 1253-го мотострелкового полка, в котором проходят службу уроженцы Мордовии, а также очередную гуманитарную помощь для земляков.

Отметим также, что в Мордовию по доброй традиции на летний отдых прибыла группа детей из Каланчакского округа. Светлана Баулина предложила пригласить делегацию из Каланчака на Всероссийский молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе», который пройдет в августе. Артём Здунов эту инициативу поддержал.