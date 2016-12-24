Жители Мордовии с Казанской иконой Божией Матери возносят молитвы о Победе

Сегодня утром Казанский образ Божией Матери доставили в Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова. Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий возглавил торжественную встречу чудотворной святыни и совершил в храме Божественную Литургию.

«Принесение великой святыни стало возможным благодаря Всероссийскому молебну о Победе. Мы благодарим за эту молитвенную возможность Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», – сказал митрополит Зиновий.

Сегодня Мордовия присоединилась к Всероссийскому молебну о Победе. 19-20 июня жители и гости республики смогут принять участие в молебне о российских бойцах и их скорейшем победоносном возвращении домой.