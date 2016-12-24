Жители Мордовии с Казанской иконой Божией Матери возносят молитвы о Победе

«С днем великой России!»
Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
Сегодня утром Казанский образ Божией Матери доставили в Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова. Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий возглавил торжественную встречу чудотворной святыни и совершил в храме Божественную Литургию.
«Принесение великой святыни стало возможным благодаря Всероссийскому молебну о Победе. Мы благодарим за эту молитвенную возможность Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», – сказал митрополит Зиновий.
Сегодня Мордовия присоединилась к Всероссийскому молебну о Победе. 19-20 июня жители и гости республики смогут принять участие в молебне о российских бойцах и их скорейшем победоносном возвращении домой.
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