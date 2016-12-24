Артём Здунов поздравил Митрополита Саранского и Мордовского Зиновия с днём рождения

Глава Мордовии отметил в телеграм заслуги архипастыря в деле сохранения и развития духовных традиций и нравственных ценностей:

«Митрополита Саранского и Мордовского Зиновия от всей души поздравляю с днём рождения! Мудрым и заботливым архипастырем многое сделано для сохранения и развития духовных традиций и нравственных ценностей в республике: открытие и восстановление храмов и монастырей, воспитание и просвещение молодёжи, поддержание межнационального мира и согласия.

Сегодня Мордовия присоединилась к Всероссийскому молебну о Победе. В день рождения владыка возглавил торжественную встречу Казанской иконы Божией Матери и Божественную Литургию. Вместе с жителями республики помолился о наших бойцах и их скорейшем победоносном возвращении домой.

Спасибо за Ваши благие дела, за вклад в развитие Мордовии и России! Крепкого здоровья и долгих лет!»