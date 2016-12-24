Промышленникам и предпринимателям Мордовии презентовали Инвестиционную карту РМ

13 июня Артём Здунов принял участие в общем собрании членов Союза промышленников и предпринимателей Мордовии и совещании участников промышленных кластеров РМ в рамках брифинга Стратегического совета МГУ им. Н.П. Огарева. На заседании присутствовали вице-премьеры регионального Правительства, руководители министерств, предприниматели, представители крупного промышленного бизнеса и образовательной сферы.

Главной темой обсуждения стала подготовка кадров для промышленности республики.

Артём Здунов отметил, что республика хорошо развивается: стабильно растут инвестиции в основной капитал – у нас лучшая динамика в стране по этому направлению, хорошие показатели отгрузки производимой продукции. Приоритетными направлениями остается обеспечение промышленного сектора трудовыми ресурсами, создание инфраструктуры, развитие и наполнение особой экономической зоны.

Глава Мордовии остановился на решении вопроса с кадрами. «Руководство страны говорит о том, что ситуация в сфере кадров качественно улучшаться не будет, если не заняться производительностью труда, переподготовкой. Не будем скрывать у нас в Мордовии, людей достаточно. Но где они работают? За какую зарплату? Зарплата в основном невысокая, но люди не торопятся от этого уходить. Стратегический вопрос: как нам с этим справиться? Считаю, обязательно должен состояться переток людей из отрасли в отрасль», - сказал руководитель республики.

Было также подчеркнуто: на предприятиях Мордовии растет заработная плата, создаются достойные условия труда. «Вам есть что предложить потенциальным работникам», - обратился Глава Мордовии к промышленникам.

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Мытенков отметил: мордовское отделение РСПП – лучшее в стране. Он поблагодарил руководство региона за создание условий для успешного развития бизнеса и появление особой экономической зоны.

Министр экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин рассказал, что республика находится на первом месте в ПФО и на втором в стране по росту ВРП. По итогам 2023 года зафиксирована лучшая динамика за 12 лет по росту инвестиций в основной капитал. Этому способствует весомый пакет мер поддержки бизнеса, действующих в республике.

Он также презентовал промышленникам Инвестиционную карту Мордовии. Она содержит максимально полную информацию об инвестиционных площадках в регионе, особой экономической зоне и ТОР «Рузаевка», имеющейся инфраструктуре, возможностях для инвесторов. Было отмечено, что предложения по усовершенствованию данных Инвесткарты могут внести как бизнес, так и вузы региона.

Ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко и председатель Союза промышленников и предпринимателей Мордовии, гендиректор ГК «Талина» Виктор Бирюков также затронули тему подготовки кадров для бизнеса региона и важности взаимодействия вуза с предприятиями реального сектора экономики.