Артём Здунов встретился с семьями-участниками конкурса «Это у нас семейное»

Всероссийский конкурс «Это у нас семейное» - одно из самых масштабных и заметных национальных событий в рамках Года семьи. Старт этому конкурсу в прошлом году в День знаний дал Президент Российской Федерации Владимир Путин.



Задача конкурса - не только поддержать семейные ценности, но и объединить представителей разных поколений вокруг своей семьи и своей страны. Республика Мордовия на первоначальном этапе заняла 1 место в России по коэффициенту подачи заявок на конкурс и вошла в топ-30 регионов по абсолютному числу участников.



От республики в конкурсе приняли участие 1305 семей - это почти 7400 человек. В окружной полуфинал конкурса от Мордовии прошли восемь семей. По результатам испытаний семья Курышкиных вышла в финал.



13 июня Глава Мордовии встретился с финалистами - семьей Курышкиных из Рузаевки и полуфиналистами - семьей Никишиных из Саранска.



«Я рад приветствовать полуфиналистов и финалистов самого посещаемого конкурса президентской платформы «Россия – страна возможностей», - сказал Артём Здунов, открывая встречу. - Какие у вас впечатления от конкурса, почему решили участвовать?»



«Мы очень благодарны Президенту России, благодаря которому этот конкурс состоялся, - сказала Екатерина Никишина. - Вас, Артём Алексеевич, тоже благодарим за внимание к вопросам демографии. Про конкурс была информация в школе и детском саду, и мы решили подать заявку».



У Михаила и Екатерины Никишиных - четверо детей, Михаил Михайлович работает на госслужбе. Вместе с ними в конкурсе участвовали бабушки и дедушки - представители большой династии педагогов-математиков. У Курышкиных - трое детей, в конкурсе им тоже помогали бабушка и дедушка. Почти все представители этой семьи работают в компании «РМ Рейл».



«Мы очень активные и дружные, поэтому решили участвовать. Нам было нетрудно, потому что мы всегда все делаем вместе, - рассказала Гюльнара Курышкина. - Конкурс замечательный, столько эмоций получили! Всем советую в нем поучаствовать, он объединяет!»

Впереди у Курышкиных - главное испытание: финал, который пройдет в Москве.



А в республике появится региональный Семейный совет - эту инициативу Михаила Никишина Артём Здунов поддержал.