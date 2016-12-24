Глава Мордовии поздравил жителей Рузаевки с Днем России и Днем города

12 июня Глава Мордовии Артём Здунов приехал в Рузаевку, чтобы поздравить жителей с Днём России и Днем города. Центром праздничных мероприятий стала площадь Тысячелетия, где работали самые разные творческие площадки и экспозиции.

Артём Здунов, вице-премьеры Наталья Таркаева, Инсаф Хайруллин, Алексей Ежов и другие гости с большим интересом осмотрели выставочное пространство, пообщались с жителями города, в том числе с молодежью.

Программа праздника была обширной - своими выступлениями порадовали самодеятельные артисты и творческие коллективы, зрелищным мероприятием стал патриотический бал.

Глава республики поздравил жителей и гостей Рузаевки с Днём России и Днем города, поблагодарил за любовь к малой родине, пожелал добра и благополучия.

«Рузаевка стала узнаваемой в России. Ее знает Президент страны, знает о ее проектах - я постоянно докладываю первому лицу, что у нас происходит. Здесь находится территория опережающего социально-экономического развития, работают известные предприятия, в том числе лидер промышленного вагоностроения, большой стекольный завод, много предприятий строительства. Рузаевский район известен своим сельским хозяйством. Нам есть чем гордиться! Самое главное, что наша молодежь сегодня с нами. У Рузаевки большое будущее, нам придется еще много потрудиться, чтобы город был красивым, чтобы радовались и местные жители, и гости! Работы еще много, но работы мы не боимся!» - сказал Артём Здунов.