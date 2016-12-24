Мордовия и «Юматекс» продолжат развивать композитный кластер региона

В рамках Петербургского экономического форума 6 июня Глава Мордовии Артём Здунов встретился с генеральным директором АО «Юматекс» Александром Тюниным. Обсуждались перспективы развития сотрудничества республики с компанией.

Напомним, «Юматекс» - композитный дивизион ГК «Росатом», лидер на российском рынке и в экспорте высокотехнологичной несырьевой продукции, производитель материалов в области углеродных композитов. Входит в десятку мировых лидеров по производству углеродного волокна.

В 2023 году компания вошла в состав учредителей ООО «Центр полимерных композитов». В реализацию инновационного проекта на площадке нашей ТОР «Рузаевка» компания в прошлом году уже вложила 480 млн рублей, а общий объем инвестиций в ближайшие два года составит свыше 1,5 млрд рублей.

Руководитель региона обозначил: республика заинтересована в продолжении сотрудничества с компанией. Благодаря активной инвестиционной политике сейчас ведется строительство новых цехов, благоустраиваются территории.

Стороны обсудили дальнейшее развитие композитного кластера региона, в том числе с использованием преференций площадки индустриального парка и особой экономической зоны, которая в текущем году создана в республике.