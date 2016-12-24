Сотрудничество Мордовии и компании «АБ ИнБев Эфес» будет развиваться

6 июня на площадке Петербургского международного форума состоялась встреча Главы Республики Мордовия с руководством АО «АБ ИнБев Эфес». Артём Здунов и президент компании Юмит Омер Огюн обсудили развитие сотрудничества.



За последние три года проделана большая работа по увеличению производства на существующих в Мордовии мощностях пивоваренного и солодовенного заводов. В регионе создан целый производственный кластер, который объединяет в себе выращивание высококачественного ячменя на основе лучших мировых технологий, переработку и выпуск солода, а также его последующее использование в производстве пивоваренной продукции.



Сельхозпроизводители Мордовии ежегодно увеличивают площади пивоваренного ячменя для нужд компании. В 2022 году АО «АБ ИнБев Эфес» возобновило сотрудничество с Рузаевским стекольным заводом. Партнерские отношения развиваются и сейчас.



«Мы заинтересованы в стабильной работе филиала в г. Саранск, наращивании объемов производства, сохранении рабочих мест. Это связано и с собственными доходами регионального бюджета, и с развитием экономического потенциала, - отметил Артём Здунов. - Саранский пивоваренный завод – один из крупнейших налогоплательщиков региона, он включен в перечень региональных системообразующих организаций. Правительство республики продолжит эффективное сотрудничество».



Во встрече приняли участие вице-премьер Наталья Таркаева, министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Антон Илюшкин и и.о. министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин.