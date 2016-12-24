Глава республики встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»

3 июня Глава Мордовии Артём Здунов встретился с социальными координаторами и руководством регионального филиала госфонда «Защитники Отечества», который начал свою деятельность год назад по инициативе Президента России.

Напомним, что фонд занимается поддержкой участников специальной военной операции. В филиале фонда работает 38 человек, 30 из которых – социальные координаторы, они есть во всех районах республики.

«Работаем уже больше года. Я посмотрел статистику – больше всего обращений по выплатам, социальным пособиям, но и юридические, медицинские вопросы стоят тоже в приоритете. Хотел бы из первых уст, от тех, кто каждый день занимается этой работой, услышать, как живете, что и где мы недорабатываем», - приветствовал участников встречи Артём Здунов.

Руководитель филиала Алексей Герасименко рассказал, что за весь период деятельности в региональный фонд обратились почти 6,5 тысячи человек. Это ветераны боевых действий, действующие военнослужащие, участники СВО и члены их семей. В общей сложности оказано свыше 11 тысяч услуг, 96% всех поступивших вопросов решено.

Было отмечено, что фондом налажено взаимодействие с основными ведомствами и организациями в рамках 43 соглашений о сотрудничестве. Система помощи и консультаций работает в режиме единого окна. Большая работа проводится по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Новое направление – оборудование жилья участников СВО, получивших ранения, техническими средствами реабилитации «Умный дом».

«Хочу поблагодарить лично вас, Артём Алексеевич, потому что невозможно было бы организовать всю эту работу без вашей поддержки и участия», - подчеркнул Алексей Герасименко.

О лучших практиках оказания помощи участникам и ветеранам СВО, членам их семей рассказали социальные координаторы фонда. Отметим, что на сопровождении у них сейчас находятся 1557 человек.

Ветеран боевых действий Иван Волков, бывший сотрудник правоохранительных органов, отработал почти 400 обращений. Он подчеркнул, что в республике все вопросы в учреждениях здравоохранения, социальной защиты решаются с большой отзывчивостью.

«Везде идут навстречу! Приятно видеть такое отношение к бойцам. Поступающие вопросы решаем в рабочем порядке, стараемся все урегулировать на местах», - сказал Иван Волков.

Алеся Волкова работает социальным координатором с самого начала деятельности фонда. За год к ней поступило более 300 личных обращений. На данный момент она ведет персональное сопровождение 67 человек.

Среди лучших практик социального координатора – помощь в переводе ветерана боевых действий на бесплатное обучение, а также содействие в получении семьей погибшего участника СВО ордена Мужества. В рамках адресной работы оборудовали «умный дом» для ветерана боевых действий.

Елена Редина ведет свою деятельность в Рузаевском районе. Основные вопросы, по которым налажена работа с участниками СВО, членами их семей – это меры социальной поддержки, медицинские услуги, бытовые и юридические вопросы. Помощь оказывается и посредством личного общения, и в рамках консультаций по телефону.

Ксении Подмаревой из Чамзинского района за год работы поступило более 100 личных обращений. Сейчас на персональном сопровождении у сотрудницы фонда более 50 человек.

Собравшиеся обсудили создание в республике военного госпиталя, так необходимого для своевременного лечения и реабилитации бойцов, получивших ранения. Также было отмечено, что в рамках первой годовщины работы филиала фонда во всех районах республики прошли мероприятия, приуроченные к этой дате.