В Доме Республики обсудили вопросы повышения финансовой грамотности населения

Глава Мордовии Артём Здунов 3 июня провел рабочую встречу с управляющим Отделением – Национальным банком по Республике Мордовия Волго-Вятского ГУ Банка России Алексеем Ивановым. Обсуждались вопросы укрепления взаимодействия для эффективного решения социально значимых задач. В том числе речь шла о совместной работе, направленной на повышение финансовой грамотности населения. Артем Здунов отметил высокую значимость этого направления. Жители республики, как подчеркнул он, должны владеть необходимой информацией, чтобы уметь ориентироваться в особенностях современного финансового рынка и не становиться жертвами мошенников.



Алексей Иванов рассказал об итогах заседания Совета по повышению финансовой грамотности, о реализуемых образовательных и информационных проектах, рассчитанных на разную целевую аудиторию. Среди них – онлайн-уроки Банка России для образовательных организаций, просветительские мероприятия для взрослого населения: безработных граждан, а также для трудовых коллективов.

Все вместе это позволит эффективнее противодействовать мошенникам. В прошлом году в Мордовии прошел масштабный межведомственный проект «Неделя финансовой грамотности». В этом году это мероприятие планируется провести в формате форума с участием широкого круга экспертов.



Кроме того, в 2024 году в Мордовии запущен инициированный Волго-Вятским ГУ Банка России проект «Город финансовых знаний» по повышению уровня финансовой грамотности жителей малых городов и районных центров. В рамках проекта проводятся лектории для школьников, студентов, взрослого населения и пенсионеров.

Отдельное внимание уделяется распространению просветительского контента по теме финансовой грамотности в местах массового пребывания людей. Первым городом-участником в Мордовии стал Темников. В просветительских мероприятиях приняли участие школьники, студенты, работающее население, пенсионеры. Они узнали, как безопасно пользоваться банковскими услугами, как защитить себя от мошеннических действий.