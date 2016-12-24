Заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства РМ ответила на вопросы жителей региона

30 мая в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте на вопросы граждан в прямом эфире отвечала заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Марина Жулина.



Приближается летняя пора, поэтому главной темой стал летний отдых. Многих жителей волнует вопрос подготовки пляжей. Марина Жулина рассказала, что в этом году в республике будет обустроено 7 пляжей: пруд «Зеленая роща», территория отдыха «Огни Саранска», Сузгарьевский и Карнайский водоемы, территория на реке Сура в селе Сабаево, озеро Гусиное в Больших Березниках, водоем в селе Лямбирь.



«Благодаря поддержке национального проекта «Туризм. Индустрия гостеприимства» мы поддержали семь предпринимателей в прошлом году и уже создано семь пляжных территорий. Для жителей, которые не хотят ехать далеко, к услугам будут пляжи в Саранске - «Зеленая роща» и «Огни Саранска». Там же будут расположены бассейны. Почти на всех пляжах предусмотрены лежаки, зонтики, кабины для переодевания, туалетные комнаты, крытые и открытые беседки, мангальные зоны. В настоящее время проходят итоговые этапы подготовки к открытию, сданы пробы воды и песка на исследования в Роспотребнадзор на соответствие гигиеническим нормативам. Важно, что на всех пляжных территориях будут находится спасательные пункты, обеспечены удобные подъезды и пешеходные доступы», - отметила заместитель министра.



Задавались вопросы об открытии новых возможностей досуга и активного отдыха в республике. Марина Жулина сообщила, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на грантовую поддержку. Гранты будут выделяться на развитие кемпингов, прокат туристического оборудования - велосипедов, сап-досок, катамаранов. Также планируется обустройство новых маршрутов для пешего туризма.



«Сегодня перед нами стоит задача по возрождению массового пешеходного туризма в Мордовии и в целом по России. Для того, чтобы наши дети ходили в походы, как когда-то мы с вами, в детстве», - подчеркнула Марина Жулина.

Для гостей республики будет интересно познакомиться с национальным колоритом Мордовии. Заместитель министра напомнила, что в регионе активно развивается этно-туризм с несколькими крупными локациями - это мокшанское село Старая Теризморга, село Подлесная Тавла в Кочкуровском районе, село Паракино. Там можно послушать мордовские песни, попробовать национальную кухню, купить сувениры. Пользуются спросом и экологические направления - Темниковский природный заповедник имени Смидовича, национальный парк «Смольный», сафари-парк «Кречет».



Многих пользователей интересовала недавно прошедшая в СМИ новость о туристической прогулке на теплоходе по реке Алатырь. Гость эфира пояснила, что уже приобретен теплоход на 50 мест, сейчас идет сбор необходимых документов, чтобы начать навигацию. Это станет началом речного туризма в Мордовии.



Жителей волнует и развитие международного туризма, возможность добраться на зарубежный курорт непосредственно из столицы Мордовии. Марина Жулина сообщила, что на первом международном авиарейсе из Саранска в Анталью загрузка самолета была 100-процентной.