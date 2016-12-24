Из Мордовии на передовую отправилась очередная партия гуманитарной помощи

Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов.

«Отправили очередную партию гуманитарной помощи нашим ребятам на передовую. Вся республика объединилась, чтобы помочь защитникам Родины.

В посылке всё, что просили бойцы - пиломатериалы, стройинвентарь, газовые баллончики, квадрокоптеры и спортивный инвентарь для поддержания физической формы. Газель с гумгрузом сопровождает наш земляк, доброволец с позывным «Гвоздь».

Вместе приближаем победу!»