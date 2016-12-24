Из Мордовии на передовую отправилась очередная партия гуманитарной помощи

«Шикарное мероприятие!»
В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов.
«Отправили очередную партию гуманитарной помощи нашим ребятам на передовую. Вся республика объединилась, чтобы помочь защитникам Родины.
В посылке всё, что просили бойцы - пиломатериалы, стройинвентарь, газовые баллончики, квадрокоптеры и спортивный инвентарь для поддержания физической формы. Газель с гумгрузом сопровождает наш земляк, доброволец с позывным «Гвоздь».
Вместе приближаем победу!»
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В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
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