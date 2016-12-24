В Саранске для участниц Пушкинского бала провели мастер-класс по созданию изысканных причесок

8 июня на территории Паломнического центра Макаровского монастыря пройдет молодежный бал. Он будет посвящен 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.



Дебютантами на балу станут впервые танцующие юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет. Основные участники - от 19 лет и старше, либо принимающие участие в бале повторно.



Пары закружатся в вальсе, станцуют полонез и котильон. Программу самого события дополнят театральные постановки, музыкальная гостиная и многое другое.



Подготовка к Пушкинскому балу уже началась. Репетиции проходят в Саранской духовной семинарии. Они позволят парам достойно выступить на паркете.

27 мая состоялся специальный мастер-класс по созданию изысканных причесок для барышень. Девушки научились сами воссоздавать образы прекрасных героинь произведений Александра Сергеевича.

Попасть на бал может каждый желающий любого возраста в качестве участника или гостя (Регистрация). Подробная информация по телефону: 8 927-189-77-53.



Организаторами мероприятия выступают Государственный комитет по делам молодежи РМ, Республиканский молодежный центр, Гражданско-патриотический центр и Союз православной молодежи Мордовии.