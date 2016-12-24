В Мордовии открыли памятник воину-пограничнику

Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов.

«Сегодня в парке Ромодановского района ребята из «Боевого братства» открыли памятник воину-пограничнику. К проекту присоединился директор «Ромодановосахар» Александр Иванович Атласов - он тоже пограничник, служил на китайской границе.

В числе тех, кто сегодня празднует день защитников границы - наш земляк, офицер Алексей Иняшев.

Алексей Михайлович служил в морских погранвойсках, больше 20 лет трудился в органах внутренних дел. По зову сердца отправился на СВО добровольцем - в составе спецподразделения «Ахмат» выполнял задачи на Бахмутском направлении.

Всех защитников рубежей Родины с праздником!»