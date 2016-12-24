Работа хирургов Мордовии получила высокую оценку на профессиональном конгрессе

Результаты работы хирургов Мордовии получили высокую оценку на I Казанском конгрессе хирургов, проходящем в эти дни в столице Татарстана.

На форум, посвященный современным методам неотложной практической хирургии, приехали около тысячи специалистов со всей России для обсуждения проблем, обмена опытом, инновациями и решениями. В числе участников – группа хирургов из Мордовии.

По словам Алексея Алагулова, главного врача РКБ им. С.В. Каткова и главного хирурга Минздрава Мордовии, наша республика была отмечена в тройке регионов с высокими темпами роста показателей по хирургии.

«С 84 места в 2021 году мы поднялись до 33 места по итогам 2023 года. Среди оценочных показателей – доля операций, проведенных лапароскопическим методом, обеспеченность населения врачами-хирургами, послеоперационная летальность».

В числе заявленных тем на Конгрессе - аспекты военно-полевой хирургии и особенности работы хирургов в экстремальных условиях. Среди экспертов Дмитрий Хубезов – профессор, доктор медицинских наук, кавалер ордена Мужества.

Напомним, в Мордовии Дмитрий Хубезов по приглашению Главы Мордовии Артёма Здунова уже провел несколько практических семинаров по тактической медицине и оказанию первой помощи в экстренных ситуациях, в ближайшее время эта работа продолжится.