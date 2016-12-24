В Мордовии количество читателей библиотек превысило 400 тысяч человек

В России 27 мая ежегодно отмечается День библиотек. Именно в этот день была основана первая государственная общедоступная библиотека России - Императорская публичная библиотека. Сегодня она носит название Российской национальной библиотеки.



Министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светлана Баулина сегодня поздравила с профессиональным праздником коллектив Мордовской республиканской детской библиотеки и вручила награды за добросовестный труд.

По данным Мордовиястата, сейчас в республике функционируют 493 библиотеки, библиотечный фонд составляет более 6 миллионов экземпляров. Количество читателей в регионе в 2023 году превысило отметку в 400 тысяч человек.