26 мая отмечается День российского предпринимательства. Накануне в Доме республики состоялось торжественное мероприятие. Представителей бизнеса поздравил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.



«Сегодня мы чествуем наиболее энергичных, инициативных, творческих, неравнодушных людей, которые смогли добиться результатов. В экономическом развитии мы с вами вместе достигли значительных успехов. Обеспечен рост ВРП более чем на 103%, рост промышленного производства на 108%, достигнут самый большой за последние десять лет рост инвестиций - 112%, что стало возможно благодаря работе малого, среднего и крупного бизнеса», - подчеркнул Дмитрий Поздняков.



Было отмечено, что малый и средний бизнес стал значимой составляющей экономического комплекса республики. На сегодняшний день число субъектов МСП составило более 24,5 тысячи. Всего в этой сфере заняты более 100 тысяч человек.



«В прошедшем году завершена реализация 15 крупных инвестиционных проектов на общую сумму более 11 млрд рублей, создано 775 рабочих мест, - отметил Председатель Правительства РМ. - Продолжается реализация 47 проектов с объемом инвестиций более 57 млрд рублей. Создано более 2500 рабочих мест. Важной вехой развития экономики станет появление на территории региона особой экономической зоны»,.



Дмитрий Поздняков поблагодарил предпринимательское сообщество за поддержку бойцов СВО и членов их семей.



На рекордные достижения в экономике обратил внимание исполняющий обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства Иван Горин.



«За десятилетний период у нас показан рекорд инвестиций в основной капитал - 74 млрд рублей. Если эту сумму разделить на 365 дней, получится, что ежедневно в республику инвестировано более 200 млн рублей», - сказал министр.



В этот день были подведены итоги республиканского конкурса «Предприниматель Республики Мордовия» по итогам работы за 2023 год. Лучшим признано ООО «Гофроупаковка». Переходящий с 1997 года Кубок Лучшего предпринимателя вручили директору предприятия Ивану Межнову.



Победителями в номинации «Семейное предпринимательство» стала семья Турбиных из Рузаевского района. Супруги переняли свое дело от своих старших родственников. Отличительной чертой их бизнеса стало производство трутневого гомогената (уникальный биологически активный продукт пчеловодства) и развитие сельского туризма в регионе.



Добрые слова прозвучали в адрес победителей в номинации «Трудовая семейная династия». Бондарное ремесло семьи Буровых широко известно не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами.