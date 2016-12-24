Министр здравоохранения РМ ответил на вопросы жителей республики

24 мая в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте на вопросы граждан отвечал Министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин. В прямом эфире были рассмотрены наиболее актуальные темы. В частности, говорили о сокращении медицинских работников в учреждениях райцентров и сел.



«Система финансирования здравоохранения напрямую связана с численностью застрахованного населения. За 5 лет количество проживающих в районах людей сократилось на 15%. Нагрузка на медицинских работников снижается, уменьшается объем работ, при этом фонд заработной платы растет. Например, в ФАПе на ставку не может работать фельдшер, если численность людей в населенном пункте меньше 100 человек. А таких ФАПов у нас в республике – 56. Поэтому сеть учреждений мы сохраняем, но штатное расписание приводим к той нагрузке, которая складывается в соответствии с численностью людей и приказами, установленными на федеральном уровне», - объяснил министра здравоохранения РМ.

Олег Маркин добавил, что Мордовия – компактный регион. Вся сеть лечебных учреждений в республике доступна для каждого жителя.

Был затронут вопрос закрытия в Ардатове родильного отделения. Министр отметил, что оказание помощи беременным женщинам в республике находится на особом контроле. Каждая их них наблюдается в женской консультации своего района. Кроме того, за ней ведут наблюдение специалисты Перинатального центра.

Беременные с низким риском направляются на роды в ближайшее учреждение, со средним риском – в Родильный дом в Саранск, будущие мамы с высоким риском рожают в Перинатальном центре. Таким образом, работа всей системы родовспоможения направлена на максимально качественное оказание медицинской помощи женщинам и новорожденным детям.

От граждан также поступили жалобы, что во многих медучреждениях сломаны аппараты компьютерной томографии.

«В бюджетных учреждениях Мордовии – 27 КТ-аппаратов. Основное их количество приобреталось еще в ковидное время. Тогда нагрузка на них была очень большая. Естественно, они ломаются. Основной расходный материал, лучевая трубка, может стоить от 7 до 15 млн рублей. Мы направляем все усилия, чтобы найти эти средства и отремонтировать компьютерные томографы. Например, в Зубовой Поляне, в городской больнице №5 вопрос уже решен», - пояснил Олег Маркин.



Большой блок вопросов касался ремонта медучреждений. В этом году должен завершится ремонт в поликлиническом отделении Комсомольской центральной районной больницы и Республиканского гериатрического центра.

«И с этого года мы начали капитальный ремонт еще одиннадцати медицинских учреждений по всей республике – Ардатове, Атяшеве, Лямбире, Ромоданове, Торбееве, Ковылкине, Инсаре и т.д. А на 2025 год у нас в планах стоят три поликлиники – Атюрьевская, Зубово-Полянская и Ичалковская», - сказал Олег Маркин.



В рамках прямого эфира говорили и о реализации в Мордовии национального проекта «Здравоохранение». Олег Маркин подчеркнул, что за 5 лет выполнены все поставленные планы и задачи. Установлено 74 модульных ФАПа, 1 врачебная амбулатория, приобретено 58 легковых автомобилей для доставки пациентов к врачу и врачей к пациентам. В республике вновь заработала санитарная авиация – на сегодняшний день осуществлено более 280 вылетов. Отремонтировано 7 медицинских учреждений, приобретено более 1000 единиц оборудования.



«Кроме того, благодаря поддержке Главы Мордовии Артёма Алексеевича Здунова, Министерство здравоохранения РФ одобрило реконструкцию Республиканского онкологического диспансера. Из республиканского бюджета выделено 63 млн рублей на разработку проектно-сметной документации. И сейчас мы ждем, что в августе-сентябре на правительственной комиссии одобрят нашу заявку на реконструкцию», - сказал Олег Маркин.

Обсуждалась и реализация программы «Земский доктор». За последние 3 года трудоустроено 137 медицинских работников. Программа позволила усилить медицинскими кадрами амбулаторно-поликлиническое звено, укомплектовать узкими специалистами стационарное звено районных медицинских организаций, обеспечить медицинскими работниками фельдшерско-акушерские пункты, отделения скорой медицинской помощи.

Она также способствует привлечению медицинских кадров в сельских населенных пунктах. На 23 мая 2024 года 8 медицинских работников подали документы на участие в программе «Земский доктор»/«Земский фельдшер»: 5 врачей и 3 средних медицинских работника.



Полную версию прямого эфира можно посмотреть по ссылке - https://clck.ru/3ApQTJ.