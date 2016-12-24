В Мордовии ветераны спецоперации поздравили выпускников с окончанием школы

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Во всех школах республики сегодня прозвучал последний звонок. Проводить выпускников во взрослую жизнь со словами напутствия пришли ветераны специальной военной операции.
В сопровождении социальных координаторов фонда «Защитники Отечества» они посетили свои родные школы. Ветераны пожелали выпускникам найти свой жизненный путь, жить по совести и чести, быть достойными гражданами своей страны.
По информации регионального филиала фонда, в Аксельской средней школе Темниковского района ребят поздравили ветераны СВО с позывными «Лекса» и «Кама».
«Перед вами много дорог, выберите правильную. Ваша судьба - в ваших руках, а успех зависит от уверенности в собственных силах и желании идти вперед. Пусть у вас все складывается на пять с плюсом!»
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