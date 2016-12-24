На выставке «Россия» представили МГУ им. Н.П. Огарева

22 мая на ВДНХ состоялся день открытых дверей российских вузов, в том числе — Мордовского госуниверситета. Ученые вуза прочитали лекции о фотонике, сельском хозяйстве, биотехнологиях и технологических стартапах. А на стенде Республики Мордовия прошли различные мастер-классы, онлайн-квиз, выставка научных достижений и многое другое.

День вузов стартовал в павильоне №57 «Россия — моя история». С приветственным словом к гостям обратилась заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова: «Сегодня свои вузы представляют не только Дальний Восток и Сибирь, но и Республика Мордовия. МГУ им. Н.П. Огарева — уникальный университет, в котором сейчас обучается, наверное, самое большое количество иностранцев, если мы говорим о вузах Приволжского федерального округа. Благодарю ректора Дмитрия Евгеньевича за то, что вы и ваша команда смогли приехать».

«В нашем вузе множество возможностей для самореализации и развития: в университете процветает молодежная наука, спорт и творческие направления. Студенты учатся по востребованным специальностям и впоследствии становятся высокооплачиваемыми сотрудниками ведущих предприятий республики и страны. Наука является драйвером роста для нас и для всей нашей большой России, поэтому приглашаю вас присоединиться к сообществу Мордовского госуниверситета: вместе будем покорять новые горизонты», — обратился со сцены к присутствующим Дмитрий Глушко.

Продолжилось представление университета научным спектаклем от молодых ученых. Алина Таратынова прочитала лекцию о фотонике, Александр Гусев — об инновационном сельском хозяйстве, Ангелина Юдина и Елена Кемаева рассказали о том, как поднять технологический стартап, а Сергей Пиняев — о том, как управлять клетками. Каждое выступление предваряла хореографическая зарисовка от танцевальных коллективов вуза.

На стенде Республики Мордовия вместе с учеными вуза посетители на мастер-классах нарезали фольгу и расфасовывали ее в зип-упаковку для того, чтобы получить беспламенный нагреватель пищи. Также гости своими руками собирали лазер и принимали участие в интерактивном кейсе с научными разработками по биотехнологическому направлению.

На протяжении всего дня работала площадка «биоимпеданс» — каждый посетитель мог получить полную диагностику совокупной оценки белкового, липидного и водного обмена в своем организме вместе с медиками университета.

Позже прошли творческие мастер-классы по каллиграфии, росписи по керамике, дереву и ткани, а также изготовлению обереговой куклы.

В промежутках между мероприятиями для посетителей выступали творческие коллективы студентов с национальными песнями и танцами, прошел показ коллекции сценических костюмов от театра моды «Иненармунь».

И, конечно же, на протяжении всего дня действовала площадка для абитуриентов: ребята могли пообщаться с директором центра организации приема, целевого обучения и профориентационной работы университета Еленой Петровой и узнать о преимуществах обучения в МГУ им. Н.П. Огарева.

За прохождение онлайн-квиза о вузе гости получали мерч — стикерпаки, блокноты, ручки и карандаши с символикой университета, а также могли отправить фирменную открытку в любой город России.