В Саранске состоялся семинар-совещание по реализации Стратегии государственной национальной политики

17 мая в Саранске по поручению Президента России Владимира Путина состоялся семинар-совещание с заместителями высших должностных лиц регионов Приволжского федерального округа по реализации Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 года.



В семинаре приняли участие заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Анатолий Вылегжанин, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин, а также член Совета при Президенте РФ по международным отношениям Петр Тултаев.



Модерировал работу коллег заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Буренков.



Отмечено, что Мордовия не случайно выбрана местом для проведения столь значимого мероприятия. На протяжении многих лет здесь сохраняются стабильные, гармоничные межнациональные отношения. Это подтверждают данные социологических опросов - жители республики положительно оценивают ситуацию в межнациональной сфере. По этому показателю Мордовия в 2023 году находилась на первом месте в Приволжском федеральном округе. Саранск стал площадкой для проведения международных форумов, направленных на сохранение культуры народов нашей страны и гармонизацию межнациональных отношений.

«Серьезная заслуга в этом принадлежит руководству региона», - подчеркнул Игорь Буренков.



Глава Мордовии Артём Здунов, который в эти дни работает на XV Международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum», направил участникам видеоприветствие.



«Для нас большая честь принимать семинар-совещание такого уровня по столь актуальной и важной теме - реализация государственной национальной политики. Мордовия всегда входила и сейчас в ходит в число наиболее комфортных и спокойных регионов по межнациональным отношениям. Мы ориентируемся на задачи, которые поставил перед нами наш Президент, работаем с молодежью. Мы считаем, что очень важно научить подрастающее поколение ценить и уважать национальные культуры, религиозные традиции», - отметил Артём Алексеевич.



Глава Мордовии особо подчеркнул, что в регионе проводится взвешенная миграционная политика: от баланса иностранной рабочей силы до адаптации детей в наших школах и детских садах.



Ключевым мероприятием этого года в сфере национальной политики, по словам Артёма Здунова, станет VIII Съезд межрегиональной общественной организации мордовского народа.



«Мы будем рады видеть всех у себя в гостях», - заключил Глава Мордовии.



Участники совещания обсудили актуальные задачи органов исполнительной власти субъектов РФ по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года. Уделили внимание вопросам гуманитарной поддержки участников СВО и вынужденных переселенцев из новых субъектов РФ, социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов в российское общество, профилактики конфликтов и совершенствования системы гармонизации межнациональных отношений в регионах ПФО.



Заместитель полпреда Игорь Буренков в завершении семинара высказался о необходимости качественного межведомственного взаимодействия органов власти, местного самоуправления и этнокультурных объединений для оперативного урегулирования межэтнических конфликтов и сохранения традиционной культуры.