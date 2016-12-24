В музее Эрьзи пройдет выставка «В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ»

К Международному Дню музеев, 18 мая, коллектив музея имени С.Д. Эрьзи подготовил для зрителей необычный проект - выставку творческих работ своих сотрудников.



Они продемонстрируют свои интересы, увлечения и таланты, раскрывающиеся в нерабочее время. Этот вернисаж и даст старт Всероссийской акции «Ночь музеев». Начало в 17:30.



В экспозицию войдет более 70 произведений, представляющих все виды искусства: живопись, графика, декоративно-прикладное творчество, фотография, карвинг, инсталляции, арт-объекты. Также участники проекта поделятся своими достижениями в музыке, поэзии, литературе, издательском деле.

Среди экспонентов – сотрудники всех подразделений музея: директор, научный состав, реставраторы, смотрители, технические работники.