В Мордовии пройдет III Республиканский фестиваль мордовской песни «Велень вайгяльхть»

22 мая в Центре национальной культуры в селе Старая Теризморга Старошайговского района состоится III Республиканский фестиваль мордовской песни «Велень вайгяльхть» («Сельские голоса»).

Фестиваль проводится в целях сохранения и популяризации лучших образцов народного песенного творчества и произведений Г. И. Сураева-Королева.

В фестивале примут участие самодеятельные фольклорные, вокальные коллективы, ансамбли народной песни, семейные ансамбли, солисты-вокалисты из муниципальных районов республики Мордовия и Саранска, которые исполнят мордовские народные песни и произведения Г. И. Сураева-Королева а`cappella или под аккомпанемент народных инструментов, в том числе шумовых.

В рамках фестиваля будет организована работа различных площадок, выставка сувенирной продукции. Также для участников и гостей фестиваля предусмотрена экскурсия по Центру национальной культуры.