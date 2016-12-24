В Мордовии пройдет III Республиканский фестиваль мордовской песни «Велень вайгяльхть»

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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
22 мая в Центре национальной культуры в селе Старая Теризморга Старошайговского района состоится III Республиканский фестиваль мордовской песни «Велень вайгяльхть» («Сельские голоса»).
Фестиваль проводится в целях сохранения и популяризации лучших образцов народного песенного творчества и произведений Г. И. Сураева-Королева.
В фестивале примут участие самодеятельные фольклорные, вокальные коллективы, ансамбли народной песни, семейные ансамбли, солисты-вокалисты из муниципальных районов республики Мордовия и Саранска, которые исполнят мордовские народные песни и произведения Г. И. Сураева-Королева а`cappella или под аккомпанемент народных инструментов, в том числе шумовых.
В рамках фестиваля будет организована работа различных площадок, выставка сувенирной продукции. Также для участников и гостей фестиваля предусмотрена экскурсия по Центру национальной культуры.
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