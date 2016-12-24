В столице Мордовии 9 мая перекроют движение транспорта на нескольких улицах

В Саранске для обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения на время проведения мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на нескольких улицах будет временно ограничено движение транспортных средств.

По информации Администрации города, с 8:00 до 21:00 9 мая будет временно ограничено движение, исключена стоянка и остановка транспортных средств:

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- по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до Советской площади

- по проспекту Ленина на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической

- по ул. Л. Толстого на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической

- по ул. Красноармейской на участке от ул. Саранской до ул. Кавказской

- по ул. Большевистской на участке от ул. Кавказской до ул. Советской

- по ул. Демократической на участке от ул. Коммунистической до

ул. Советской

- по ул. Демократической на участке от ул. Советской до ул. Кавказской

- по ул. Большевистской на участке от ул. Кавказской до ул. Коммунистической (четная и нечетная стороны).

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С 20:00 8 мая до 21:00 9 мая будет временно исключена стоянка, остановка транспортных средств на следующих парковках:

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- по ул. Советской в районе здания Государственного Собрания Республики Мордовия (ул. Советская, д. 26)

- по ул. Советской в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова

- по ул. Большевистской в районе здания Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, д. 47А)

- по ул. Советской в районе ТЦ «РИО» (ул. Советская, д. 55А).