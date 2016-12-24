В столице Мордовии 9 мая перекроют движение транспорта на нескольких улицах

«Его подвиг навсегда в нашей памяти»
В Мордовии семье Героя России Григория Слугина передана медаль «Золотая звезда»
В Саранске для обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения на время проведения мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на нескольких улицах будет временно ограничено движение транспортных средств.
По информации Администрации города, с 8:00 до 21:00 9 мая будет временно ограничено движение, исключена стоянка и остановка транспортных средств:
- по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до Советской площади
- по проспекту Ленина на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической
- по ул. Л. Толстого на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической
- по ул. Красноармейской на участке от ул. Саранской до ул. Кавказской
- по ул. Большевистской на участке от ул. Кавказской до ул. Советской
- по ул. Демократической на участке от ул. Коммунистической до
ул. Советской
- по ул. Демократической на участке от ул. Советской до ул. Кавказской
- по ул. Большевистской на участке от ул. Кавказской до ул. Коммунистической (четная и нечетная стороны).
С 20:00 8 мая до 21:00 9 мая будет временно исключена стоянка, остановка транспортных средств на следующих парковках:
- по ул. Советской в районе здания Государственного Собрания Республики Мордовия (ул. Советская, д. 26)
- по ул. Советской в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова
- по ул. Большевистской в районе здания Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, д. 47А)
- по ул. Советской в районе ТЦ «РИО» (ул. Советская, д. 55А).
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии семье Героя России Григория Слугина передана медаль «Золотая звезда»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России
Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания
Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9