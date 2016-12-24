Озеленять Саранск будут судимые «цветоводы»

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Сотрудники отдела исполнения наказаний уголовно исполнительной инспекции УФСИН по РМ провели рабочую встречу с администрацией муниципального предприятия по благоустройству и озеленению г.Саранска «Зеленое хозяйство».
Как отмечается, в ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия уголовно-исполнительной инспекции и муниципального предприятия в части трудоустройства осужденных, которым судом назначено наказание в виде исправительных и обязательных работ.
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