В Саранске 1 мая перекроют для движения несколько улиц

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По информации Администрации города, для обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения Первомайских мероприятий, в столице Мордовии на ряде улиц будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств.
С 9:00 до 12:00 1 мая будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств:
- по ул. Советской на участке от ул. Ботевградской до ул. Большевистской
- по ул. Пролетарской на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской (четная и нечетная стороны)
- по ул. Демократической на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской
- по ул. Большевистской на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской (четная и нечетная стороны)
- по ул. Большевистской на участке от ул. Советской до ул. Кавказской
- по ул. Красноармейской на участке от ул. Саранской до ул. Кавказской
- по ул. Л. Толстого на участке от ул. Коммунистической до Советской площади.
С 20:00 30 апреля до 14:30 1 мая будет временно ограничено движение и исключена стоянка, остановка транспортных средств:
- по проспекту Ленина на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической
С 20:00 30 апреля до 14:30 1 мая будет временно исключена стоянка, остановка транспортных средств на следующих парковках:
- на Театральной площади г. Саранска
- на ул. Советской в районе Кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова, ТЦ «Рио» и Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк»
- на парковке по ул. Советской в районе здания Государственного Собрания РМ.
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