В Саранске 1 мая перекроют для движения несколько улиц

По информации Администрации города, для обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения Первомайских мероприятий, в столице Мордовии на ряде улиц будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств.

С 9:00 до 12:00 1 мая будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств:



- по ул. Советской на участке от ул. Ботевградской до ул. Большевистской

- по ул. Пролетарской на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской (четная и нечетная стороны)

- по ул. Демократической на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской

- по ул. Большевистской на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской (четная и нечетная стороны)

- по ул. Большевистской на участке от ул. Советской до ул. Кавказской

- по ул. Красноармейской на участке от ул. Саранской до ул. Кавказской

- по ул. Л. Толстого на участке от ул. Коммунистической до Советской площади.

С 20:00 30 апреля до 14:30 1 мая будет временно ограничено движение и исключена стоянка, остановка транспортных средств:

- по проспекту Ленина на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической

С 20:00 30 апреля до 14:30 1 мая будет временно исключена стоянка, остановка транспортных средств на следующих парковках:

- на Театральной площади г. Саранска

- на ул. Советской в районе Кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова, ТЦ «Рио» и Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк»

- на парковке по ул. Советской в районе здания Государственного Собрания РМ.