Глава Мордовии поздравил работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником

Институт местного самоуправления играет огромную роль в развитии государства и в России имеет богатые традиции. День местного самоуправления был учрежден Указом Президента страны в 2012 году. 23 апреля работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником поздравил Глава Республики Мордовия Артём Здунов.

«Местное самоуправление всегда было фундаментом, на который опирается все государственное устройство, - подчеркнул руководитель региона. – Именно здесь обозначаются самые чувствительные вопросы, от решения которых не уйдешь, не отведешь глаза. От того, как работает самый «земной» уровень управления, зависит и настроение людей».

Глава Мордовии подчеркнул, что на муниципальный уровень лег и комплекс мероприятий по организации работы призывных комиссий, содействию в отборе граждан на военную службу по контракту, поддержке семей участников специальной военной операции.

«Хочу поблагодарить каждого из вас за поддержку нашей страны: мы солидарно проявили ее в день выборов Президента РФ. Мы едины, мы за нашего Президента!» - сказал руководитель республики.

Было также отмечено, что вместе с растущим объемом задач возрастает и значимость муниципальной службы. Сегодня в органах местного самоуправления республики трудится свыше 5 тысяч человек. Впервые в истории современной России у работников муниципальной сферы появилась своя награда, учрежденная по поручению Президента России – почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления». Одним из первых этого звания удостоен Юрий Нечайкин – глава Бабеевского сельского поселения Темниковского района.

Со следующего года в стране начнется реализация пяти новых национальных проектов. Глава республики отметил, что финансовая состоятельность многих задач, которые ставятся перед муниципалитетами, оценивается региональной властью. В этой связи Артём Здунов обратил внимание Госсобрания РМ на необходимость максимальной поддержки органов местного самоуправления. Один из уже действующих инструментов – ежегодный конкурс «Лучший муниципальный служащий». В текущем году количество заявок на участие в нем выросло почти в полтора раза.

«Мы будем всегда опираться на вас, а вы можете рассчитывать на нас. Самое главное – в органах местного самоуправления работают люди неравнодушные, самоотверженные и профессиональные. Поздравляю с праздником!» - обратился к собравшимся Артём Здунов.

Глава Мордовии вручил высокие награды.

В частности, Почетной грамотой Президента России награждены глава Симкинского сельского поселения Большеберезниковского района Любовь Астайкина и глава Ичалковского района Валентина Дмитриева. Благодарностью Президента РФ - глава Новоямского сельского поселения Ельниковского района Светлана Гришакина, заместитель главы Красноармейского сельского поселения Торбеевского района Татьяна Давыдкина и заместитель главы администрации Красинского сельского поселения Дубенского района Вера Титяева.

Также были подведены итоги республиканского ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий».

В номинации «Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство населенных пунктов, системы жизнеобеспечения» победителем признан заместитель главы Лямбирского района Алексей Цилин.

В номинации «Социальное развитие» - заместитель главы Старошайговского района Наталья Жевлакова.

В номинации «Управление, экономика и финансы» - начальник управления по имущественным и земельным отношениям администрации Дубенского района Лариса Карпова.

В номинации «Профилактика терроризма и экстремизма, организация мероприятий по территориальной и ГО, мобилизационной подготовке и ликвидации последствий ЧС» - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Зубово-Полянского района Маргарита Тюркина.

В номинации «Правовое обеспечение» - глава Оброчинского сельского поселения Ичалковского района Татьяна Анохина.

В номинации «Организационное и кадровое обеспечение» - заместитель главы администрации Ленинского района Саранска Наталья Вадяева.

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РМ», глава Дубенского района Виктор Нефедов поблагодарил руководство республики за поддержку сферы местного самоуправления, за развитие сельских поселений и городских территорий. Он также отметил: «На уровень местного самоуправления возлагается самая ответственная работа – мы должны быть открытыми для наших людей, участвовать во всех проектах республики и федерального центра, чтобы жизнь людей в будущем становилась лучше».