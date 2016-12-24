Юный житель Мордовии добился успеха на конкурсе чтецов Музея Победы

Юный житель Саранска Дамир Поздняков занял третье место в финале IV ежегодного Всероссийского конкурса чтецов «Вы заслонили нас сердцами», который прошел 20 апреля в Красногорском филиале Музея Победы. 6-летний Дамир прочел стихотворение «Без ноги» Мусы Джалиля.

Творческое состязание было посвящено 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участникам предлагалось прочесть наизусть стихотворение, посвященное Великой Победе 1945 года, а также героям, защищавшим Родину в грозные военные годы.

«За полтора месяца на конкурс поступило 486 заявок из 46 городов России: Москвы, Красногорска, Видного, Чехова, Сафоново, Курска, Рязани, Орла, Белгорода, Донецка, Луганска, Саранска и многих других. Финалистами стали 55 юных и взрослых чтецов. Самому младшему участнику было 6 лет, а самому старшему - 82!», - рассказали в Музее Победы.

Финалистов оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли сотрудники Красногорского филиала Музея Победы, педагоги и профессиональные актеры. Эксперты учитывали выразительность чтения, исполнительское мастерство, сценическую культуру и творческий подход к прочтению произведения.

Победителей определили в четырех возрастных категориях: 6-10, 11-14, 15-17, 18+, а также в двух специальных номинациях: «Авторское слово» - художественное прочтение произведения, написанного самим участником конкурса, и «Специальный приз жюри». Все участники конкурса получили специальные дипломы и сувениры.

Для гостей были организованы досуговые локации с мастер-классами, просмотром мультфильмов и музыкальной разминкой. Для всех желающих прошли экспресс-экскурсии по основной экспозиции Красногорского филиала Музея Победы.