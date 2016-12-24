Артём Здунов и заместитель Председателя Правления РСХБ Денис Константинов обсудили планы сотрудничества

Глава Мордовии Артём Здунов 18 апреля встретился с заместителем Председателя Правления Россельхозбанка Денисом Константиновым. Обсуждалось сотрудничество республики с кредитной организацией и реализация совместных инвестиционных проектов в сфере АПК.

Артём Здунов отметил значительную роль Россельхозбанка в развитии экономики и АПК республики – обеспечивается комплексная поддержка фермеров и бизнеса.

С 2000 года, когда РСХБ появился в Мордовии, банк вложил в экономику региона около 143 млрд рублей, в том числе в АПК – почти 138 млрд рублей. Россельхозбанк – лидер по кредитованию сельскохозяйственного сектора региона, при его поддержке реализовано 25 крупных инвестпроектов.

«Поговорим сегодня о том, как исполняется финансовая дисциплина – возвратность заемных средств, эффективность их применения. И, конечно, о перспективах сотрудничества, особенно с учетом послания Президента страны, дальнейшей реализации совместных крупных проектов. Для нас важны такие подпрограммы Россельхозбанка, как Свое Село, Свое За городом, Свое Родное, Все Свое», - сказал Глава Мордовии.

Денис Константинов отметил, что все намеченные совместные проекты реализуются по плану: это и создание новых молочных ферм, и кормовое производство. В планах также участие в проектах по созданию производства влажных кормов и комбикормов, возрождению садов.

«В ближайшие два года планируем на 35-40% увеличить объем финансирования республики, тогда общий объем кредитного портфеля превысит 30 млрд рублей, объем участия в проектах – около 15 млрд рублей. Мы готовы поддержать любые проекты, которые республика планирует реализовывать в сфере сельского хозяйства и смежных отраслях», - подчеркнул заместитель Председателя Правления РСХБ.

Важное направление, которое сейчас ведет Россельхозбанк, – подготовка кадров для агропромышленного комплекса. Минсельхоз России предлагает новые подходы к подготовке кадров, главная задача которых – не просто проводить обучение в вузах, учреждениях СПО и школах, но и обеспечить гарантированное трудоустройство, готовить нужное количество специалистов для отрасли. Это поможет создать системный подход и обеспечит для учащихся сельских школ понимание траектории движения в агропромышленный комплекс.

В ходе встречи речь также шла о проведении мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности населения, поддержке производителей органической продукции и участии в госпрограмме по развитию сельских территорий.