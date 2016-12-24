В Саранске пройдет музейник «Снова весна»

«Спасибо, что делаете мир ярче и добрее»
Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии
18 апреля музей Эрьзи проведет творческий вечер - предоставит пространство для идей и экспериментов. «Снова весна» - тема нового музейника.
Как сообщается, гостей ожидает уютная дружеская атмосфера в окружении предметов искусства и талантливых людей, живой музыки и стихов от ярких молодых исполнителей, поэтов республики. После выступлений каждый желающий сможет попробовать себя у открытого микрофона, поделиться своим творчеством.
Купить билет можно здесь. Доступно по «Пушкинской карте».
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