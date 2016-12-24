Артём Здунов оценил темпы строительства межмуниципального комплекса по обработке отходов

15 апреля Глава Мордовии Артём Здунов побывал на строительной площадке межмуниципального комплекса по обработке отходов и линии производства альтернативного топлива в Лямбирском районе. Руководитель республики оценил текущую степень готовности коммунального объекта. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Экология», его планируется завершить в конце текущего года.

Напомним, что мусоросортировочный комплекс – это высокотехнологичный объект по обработке отходов, который позволит сократить объем ТКО, поступающих на полигоны для захоронения.

Отметим, что на объекте будет обрабатываться 75% всех ТКО республики. Дальнейшей утилизации будет подлежать около 43% ТКО – то, что можно использовать в производстве товаров с применением вторичного сырья и в качестве альтернативного топлива.

Здесь же планируется создание участка по изготовлению альтернативного топлива для цементной промышленности региона. В перспективе будет создана и линия компостирования органической фракции ТКО и полигон для конечного размещения неутилизированных отходов.

Представитель подрядчика отметил, что готовность объекта сейчас составляет в среднем 32%. Здесь работает 25 единиц техники и около 160 человек. В основном производственном корпусе ведется заливка полов, чтобы уже в ближайшее время была возможность параллельно вести отделочные работы и монтаж оборудования.

Артём Здунов подчеркнул важность соблюдения установленного графика строительства: «Мы взяли на себя обязательства перед федеральным центром, поэтому прошу следить, чтобы не было отставаний. Объект важен для республики, мы привлекли 1,2 млрд рублей федеральных средств на строительство комплекса по обработке отходов с линией по производству альтернативного топлива. Это позволит обрабатывать не менее 180 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, а также производить более 57 тысяч тонн альтернативного топлива».